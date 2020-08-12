Rektör Uysal'dan İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz'e ziyaret
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ferit Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
12.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:13
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ferit Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyarette İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz, Rektör Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.
Uysal, iyi dileklerinden dolayı Cengiz'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA