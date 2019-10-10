Rektör Uysal'dan Başkan Biçer'e ziyaret

10.10.2019 10:54

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti



Uysal'ınBiçer'e yaptığı ziyarette, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Rüştü Güntürkün de hazır bulundu. Görüşmede, Rektör Uysal Simav'daki Üniversite için yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.



Başkan Biçer, yapılan ziyaretten dolayı Rektör Uysal'a teşekkür ederek, Simav'daki üniversitenin geliştirilmesi için belediye olarak destek olacaklarının belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA