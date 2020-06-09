Rektör Uysal'dan Acet'e ziyaret Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Acet'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet Acet'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.

Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanlığı görevini devralan Mehmet Acet'e, Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ile Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İrfan Terzi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyarette Prof. Dr. Mehmet Acet'e dekan yardımcıları Doç. Dr. Aydın Şentürk ve Doç. Dr. Sinan Akın eşlik etti.

Görüşmede Dekan Mehmet Acet'i kutlayan Rektör Kazım Uysal, heyet adına çiçek takdim etti. Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter Vekili ve dekanlar da Prof. Dr. Mehmet Acet'e hayırlı olsun dileklerini sundular ve dekanlık görevinde başarılar dilediler. Acet, kendisine yönelik iyi dileklere teşekkür ederek konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA