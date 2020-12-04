Rektör Ünal: "Hedefimiz engelsiz bir üniversite"
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Rektör Ünal: "Hedefimiz engelsiz bir üniversite"

04.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:11
Rektör Ünal:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üniversitede okuyan engelli öğrenciler ve çalışan personeller ile rektörlük makamında bir araya geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üniversitede okuyan engelli öğrenciler ve çalışan personeller ile rektörlük makamında bir araya geldi.

Buluşmada '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine değinilerek engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına yönelik konular dile getirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemini vurgulayan ve var olan sorunların çözümüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal şunları kaydetti: "Bu çok önemli ve değerli bir gün. Bizde köklü bir üniversite olarak hem bugüne hem de bugünün sahiplerine büyük saygı duyuyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak da engelli bireylerin kampüs içerisinde yollarda, caddelerde, fakültelerde yaşadığı problemlerin giderilmesi adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz 2-3 yıl içerisinde engelsiz bir üniversite olmak"

"Sorunlarımızı özgürce dile getirebiliyoruz"

Görme engelli bir birey olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yıllardır çalışan SKS Birim Personeli Ahmet Tayfur Arslan, "Normal yaşamda herhangi bir insandan farklı olan özelliklerimiz nedeniyle ister istemez zorluk yaşadığımız zamanlar oluyor. Her yerde her zaman görüşlerimizi, isteklerimizi özgürce dile getiremeyebiliyoruz. Ama burada, bu üniversitede biz engelli bireyler olarak problemlerimizi, sorunlarımızı özgürce dile getirebiliyoruz. Bu çok değerli ve örnek alınması gereken bir nokta" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire (SKS) Başkanı Güngör Kural, SKS Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Engelli Öğrenci Birim Personeli Ahmet Tayfur Arslan, SKS Daire Başkanlığı Birim Personeli Süleyman Arabacı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hakan Koşar ve Spor Yöneticiliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mesut Bölür katıldı. - SAMSUN

Rektör Ünal: 'Hedefimiz engelsiz bir üniversite'
Rektör Ünal: 'Hedefimiz engelsiz bir üniversite'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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