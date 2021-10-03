Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesindeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması - Haberler
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Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesindeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesindeki atamalarla ilgili iddiaları yanıtladı Açıklaması

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kendisi ve üniversitesiyle ilgili çıkan habere ilişkin kanuni haklarını kullanacağını bildirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kendisi ve üniversitesiyle ilgili çıkan habere ilişkin kanuni haklarını kullanacağını bildirdi.

Rektör Topal, yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazetelerde Kastamonu Üniversitesinde "usulsüz atamalar" yaptığıyla ilgili iddialar ortaya atıldığına işaret etti.

İddiaların doğru olmadığını savunan Topal, dekanların Yükseköğretim Kurulunca seçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere ilgili mevzuat uyarınca dekanlar rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dolayısıyla iddia edildiği üzere 'bir rektörün kendisini dekan ataması' diye bir usul ve uygulama söz konusu değildir. Öte yandan üniversite rektörleri, fakültelerde dekan bulunmadığı süre zarfında, dekanlığa uygun kişi atanana kadar Yükseköğretim Kurulunun kararıyla dekanlık görevine vekalet edebilmektedirler."

Rektör Topal, "rektör yardımcısı olarak bir arkadaşını atadığı" yönündeki iddialarla ilgili ise, şunları kaydetti:

"Rektör yardımcısı olarak atanan hocalarımızın her biriyle rektörlük görevimin ardından tanışmış olup öncesinde herhangi bir tanışıklığımız ya da arkadaşlığımız bulunmamaktadır. Mezkur (adı geçen) haber metinlerinin içeriğinde kastedilen kişi doktor öğretim üyesi olup, rektör yardımcısı olarak atanması zaten kanunen de uygun ve mümkün değildir. Müdür olarak kuzenimin, kardeşimin, arkadaşımın atandığı yönündeki iddialar ise daha haber metinlerinde dahi tutarlılığı bulunmayan ve doğru olmayan hususlardır. Müdür olarak atandığı ifade edilen ve halen Türkçe Eğitimi ABD Başkanı olan hocamız, rektörlük görevine atanmamın çok öncesinden (2000 yılı) bu yana kurumumuz bünyesinde öğretim elemanı olarak görev yapmakta olup mesleki yeterliliği çerçevesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne atanmış bir öğretim üyemizdir."

Haber le ilgili hukuki süreci başlatacağının altını çizen Topal, açıklamada "Basın yayın kuruluşlarının hem meslek ahlakı hem profesyonellik itibarıyla tarafsız, kasıtsız ve titiz çalışmaları gerekmektedir. Bahsi geçen iftiraları üreten ve yayan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve kanuni haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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