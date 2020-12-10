Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi mezunu KKTC Başbakanı Saner'i kutladı
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Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi mezunu KKTC Başbakanı Saner'i kutladı

10.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:36
Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi mezunu KKTC Başbakanı Saner'i kutladı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin mezunu KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'i tebrik etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin mezunu KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'i tebrik etti.

Tabakoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin 1988 yılı mezunlarından Saner'in KKTC Başbakanlığı görevine getirilmesinden üniversite olarak gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Yavru vatan Kıbrıs'ın gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere geleceğine inandığını ifade eden Tabakoğlu, Saner'e başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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