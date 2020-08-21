Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, yeniden rektörlüğe seçilen Tabakoğlu'nu makamında kabul etti.

Tabakoğlu ziyarette yaptığı konuşmada kendisini yeniden göreve layık gören ve üniversitenin gelişimine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Trakya Üniversitesi'nin bölgenin yükselen değeri olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, Balkanlar vizyonu ile Türkiye'nin yüksek öğrenimine önemli bir katma değer sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Üniversitenin çalışmalarını takdirle ve yakından takip ettiğini ifade eden TBMM Başkanı Şentop ise ziyaretten memnuniyetini ifade etti, üniversite ve kentin gelişmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ilk fırsatta Edirne'ye gelmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA