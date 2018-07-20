Rektör Tabakoğlu'ndan Etb'ye Ziyaret
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret etti.
Tabakoğlu, ziyarette, ETB'nin başarılı çalışmalarını tebrik ettiğini belirterek, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk'e başarılar diledi.
Öztürk de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Rektör Tabakoğlu, Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım'a "Edirne Kırmızısı" kravat hediye etti.