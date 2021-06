Rektör Tabakoğlu, Judo şampiyonu Taşın'ı tebrik etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "2021 IBSA Judo Grand Prix" şampiyonasında 48 kiloda altın madalya kazanan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ecem Taşın'ı ağırlayarak, tebrik etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "2021 IBSA Judo Grand Prix" şampiyonasında 48 kiloda altın madalya kazanan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ecem Taşın'ı ağırlayarak, tebrik etti.

25-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "2021 IBSA Judo Grand Prix" şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ve altın madalyanın sahibi olan Paralimpik Judo Milli Takımı'nın başarılı isimlerinden Ecem Taşın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin ve Trakya Üniversitesi'nin gururu, milli judocu Ecem Taşın'a, Rektör Yardımcısı ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile birlikte Mili Takım adına bireysel antrenörlüğünü üstlenen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral ve Genel Sekreter Yardımcısı, SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen de eşlik etti. Ziyarete şampiyonada kazandığı altın madalya ile katılan Ecem Taşın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkesini başarıyla temsil etmek istediğini belirterek, hedefinin Türkiye'ye altın madalya ile dönmek olduğunu söyledi. Tokyo Paralimpik Oyunlarında kürsüye çıkacak sporcuların yarıştığı önemli organizasyonda Özbek rakibi Lobar Khurramova'yı yenerek Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde hazır olduğunu rakiplerine gösterdiğini anlatan milli sporcu Ecem Taşın, "2021 yılının, benim için altın bir yıl olmasını hedefliyorum. Madalya kazanmak ve bayrağımızı göklere çektirmek çok gurur verici. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Koyduğum hedefe daha fazla konsantre olmuş durumdayım ve bunu başarabilmek için yoğun bir tempoda çalışmalarımı sürdürüyorum. Olimpiyatlara kısa bir zaman kaldı ve ben elimden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağım. Tokyo'da altın madalya kazanmak ve ülkeme aynı gururu yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ecem Taşın'ın Mili Takım adına bireysel antrenörlüğünü yapan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Uluslararası Para Judo Antalya Cup Özel Turnuvası ve 2021 IBSA Judo Grand Prix'inin ardından yolumuza daha güçlü ve sinerjik bir şekilde devam ediyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde kendimizi görme ve eksiklerimizi giderme fırsatı bulduk. Bundan sonra karşılaşacağımız zorluğu da çok iyi biliyoruz ve bunu öngörerek çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başladık. Olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Azerbaycan'da elde ettiğimiz başarıyı Tokyo'da taçlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının elde ettikleri başarılarla göğüslerini kabartmaya devam ettiklerini belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, fakültenin şampiyon sporcu yetiştirme gibi bir geleneği olduğunu ifade ederek "Bu başarı halkasının son örneği Ecem Taşın oldu. Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde her spor dalı ve sporcu için büyük bir potansiyel var. Trakya Üniversitesi olarak spor alanında da var olduğumuzu göstermek, Türk sporuna ve sporcusuna değer katmak bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanları ortaya çıkarmak. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, şampiyon sporcuları ve alanında uzman spor profesyonelleri ile marka ve imajını güçlendirmeye devam ediyor. Sporun her branşına ve sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise milli sporcumuz Ecem Taşın'ı ve Doç. Dr. Şengül Demiral'ı tebrik ederek, Türkiye'yi ve Trakya Üniversitesi'ni gururlandıracak başarılara imza attıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti. Sporcuların, uzun süreli kalıcı başarılara imza atmaları için gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi olarak başarılı, milli ve şampiyon sporculara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Üniversitemizin, halihazırdaki uygulamaları, alt yapı olanakları, modern spor alanları ve tecrübeli kadrosu ile gelecekte daha nice başarılı sporcular yetiştireceğine inanıyoruz. Bizlere düşen görev, öğrencilerimizi nitelikli eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif açıdan desteklemek ve onlara her türlü imkanı sunmak. Ülkemizin ve üniversitemizin başarılı sporcularından Ecem Taşın, başarısıyla bizleri çok mutlu etti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Gittiği her yerde, bizlerin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda kendisine ve ülkemizi temsil edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'ye altın madalya ile dönecek. Sporcumuzun bir an yanında ayrılmayan, her anlamda kendisine destek olan bireysel antrenörü, değerli Hocamız Doç. Dr. Şengül Demiral'i de kutluyor, hem spor hem de meslek yaşamında başarılar diliyorum.

Ziyaretin sonunda milli sporcu Ecem Taşın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, turnuvanın anısına başkent Bakü'den getirdiği hediyeyi takdim etti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Ecem Taşın ve Doç. Dr. Şengül Demiral'i tebrik ederek, kahve fincanı takımı hediye etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı