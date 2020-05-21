Rektör Şevli üniversitenin "5 yıllık Stratejik Planı"nı gazetecilere anlattı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin 5 yıllık stratejik planını gazetecilere anlattı, görüş ve önerilerini dinledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin 5 yıllık stratejik planını gazetecilere anlattı, görüş ve önerilerini dinledi.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, şehir üniversite ilişkilerini geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Şevli, kentte görev yapan basın mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda üniversitenin 5 yıllık stratejik planıyla ilgili gazetecilerin görüş ve önerileni alan Şevli, yapılan çalışmaları, personel sayısı, akademik yayınlar ve YYÜ'nün bilimsel sıralaması hakkında bilgiler verdi.

Herkesin üniversiteye sahip çıkması gerektiğini belirten Şevli, "Stratejik planda 4 amacımız var: Girişimcilik ve ar-ge potansiyelini geliştirerek araştırma üniversiteleri arasında yer almak. Yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim öğretim faaliyetleri. Kalite standartları çerçevesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Yerel kalkınma liderliği misyonu ile toplumsal katkı sağlamak. Stratejik planımızla birlikte 3. nesil üniversite olma yolunda ilerleyeceğiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni Bilim ve İnovasyon Üretim Merkezi'ne dönüştürme yolunda önemli adımlar atacağız. Bu süreçte girişimcilik ve yenilikçilik endekslerimizi artırmaya çalışacağız. Bölgesel proaktif bağlantılar ve erken aşama inovasyon için motor gücü olacağız."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin'in de hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaynak: AA