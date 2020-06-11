Rektör Şevli, Tıbbiye Cami ve Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu
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Rektör Şevli, Tıbbiye Cami ve Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite yerleşkesindeki Dursun Odabaşı Tıp Merkezi yanında yapımı süren Tıbbiye Cami ve Külliye inşaatında inceledi.

Rektör Şevli, Tıbbiye Cami ve Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu
11.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:34

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite yerleşkesindeki Dursun Odabaşı Tıp Merkezi yanında yapımı süren Tıbbiye Cami ve Külliye inşaatında inceledi.

Üniversitede 3 yıl önce temeli atılan, Osmanlı, Selçuklu mimarisinin, bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen cami ve külliye inşaatı devam ediyor.

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ile yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunan Rektör Şevli, Tıbbiye Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem'den bilgi aldı.

Şevli, 3. basamak sağlık kuruluşu olan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin Van'ın yanı sıra Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars ve lğdır'dan gelen hastalara hizmet verdiğini söyledi.

Hastalarla birlikte çok sayıda refakatçinin kente geldiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Hastanemiz il merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta. Bu nedenle vatandaşlarımız hem barınma hemde konaklama konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Çoğu zaman hastanemizin bahçesindeki banklarda battaniyesine sarılıp uyuyan hasta yakınlarını görüyoruz. İnşaatı devam eden cami ve külliyenin bitme aşamasına gelen pansiyonu ve otelle bu sorunu gidermeyi düşündük. 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Tıbbiye Camisi ve Külliyesinin inşaatı devam ediyor. Bu alanın içinde kütüphane, kreş, AŞ evi, dinlenme salonları, kütüphane, konferans salonu, Kur'an kursu ve kreş olacak. İnşaatın kısa sürede bitmesi için vatandaşlarımızdan bağış kampanyasına katılmalarını istiyoruz."

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise 3 milyon kişiye hitap edecek cami inşaatının biran önce bitmesini arzuladıklarını belirtti.

Caminin tamamlanmasıyla vatandaşların daha rahat ortamda ibadet etme imkanı bulacağını aktaran Tuncer, şöyle devam etti:

"Dernek olarak gerekli izinleri alıp yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Hayırseverlerimiz cep telefonlarından 6525'e 'BAĞIŞ' yazıp bir kısa mesaj göndererek camimiz için 10 lira destekte bulunabilirler. Camimizin kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Kent sakinlerinden bu konuda duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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