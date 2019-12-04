Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
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Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

04.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:20
Rektör Şevli, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Rektörü Prof. Dr. , Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Gençlik ve İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında üniversite yerleşkesindeki yurtta öğrencilerle bir araya gelen Şevli, akademik kariyerini ve yaşam öyküsünü anlattı.

Şevli, sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı.


Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve KYK şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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