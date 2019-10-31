Rektör Şevli'nin Özalp ziyareti

31.10.2019 17:08

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şevli, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Özalp Meslek Yüksekokuluna geçen Şevli, okul müdürü Prof. Dr. Nazmi Yüksek'ten bilgi aldı.

Okulun konferans salonunda akademik ve idari personelle toplantı yapan Şevli, rektörlük olarak öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA