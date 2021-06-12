Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Yerel

Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite kampüsü içerisinde yer alan 'Gül Bahçesi'ni gezerek yetişen güller hakkında bilgi aldı.

Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite kampüsü içerisinde yer alan 'Gül Bahçesi'ni gezerek yetişen güller hakkında bilgi aldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp ile birlikte üniversitenin en güzel yerlerinden biri olan 'Gül Bahçesi'ni gezerek bahçede yetişen güller hakkında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak'tan bilgi aldı.

"1600'lü yıllara ait kayıtlarda, Osmanlı saray bahçelerinde Van Gülü olarak bilinen gülümüz var"

Üniversitenin Patent Enstitüsü'nden 'Van Gül Reçeli' ile ilgili coğrafi işareti aldığını belirten Ocak, "Üniversitemizde gül bahçemiz var ama bunu daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Güller adına çok zengin bir yerdeyiz ama çok kalmadı maalesef. Eskiden Van evlerinin çoğunda Van gülleri bulunurdu. Van Gülü, tarihi yazılı kaynaklarda da ismi geçen hatta 1600'lü yıllara ait kayıtlarda, Osmanlı saray bahçelerinde; Has Bahçe'de, Gülhane'de 'Van Gülü' olarak bilinen gülümüz var. Reçel, gül şurubu ve gül şerbeti yapımında daha çok 'Gül-i Muhammedi' ve 'Yediveren Gül' dediğimiz güller kullanılır. Zaten Van Gül Reçeli'ni spesifik yapan da renk, koku, rayiha ve aroma bakımından oldukça zengin olan Yediveren Gülü'nün reçel yapımında tercih edilmesidir. Aynı zamanda Gül-i Muhammedi ve Yediveren Gülü'nü karıştırarak yaptığımız bir reçel de mevcut. Coğrafi işareti, patenti de bu reçel ile aldık" dedi.

Vanlıların çok iyi bildiği gül şurubunun olduğunu aktaran Ocak, "Bu bölgede, kıtlama şekerle çay içme çok yaygın. Eskiden Vanlılar kıtlama şekeri, gül şurubuna daldırıp çayla tüketirlerdi. Gül şurubunu bu şekilde tüketmek eskilerde kalmasına rağmen hala bu kültürü devam ettiren Vanlılar var. Van güllerinden yaptığımız gül reçelinin ve gül şurubunun yanında bir de yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi olan gül şerbetimiz var" ifadelerini kullandı.

Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi
Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi
Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi
Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Fatma Turgut İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rektör Şevli 'Gül Bahçesi'ni gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:45:21. #1.14#

title