Rektör Şevli gazetecilerle görüştü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirerek üniversitenin 5 yıllık stratejik planıyla ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirerek üniversitenin 5 yıllık stratejik planıyla ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Göreve gelir gelmez şehir-üniversite ilişkilerini geliştirme yönünde çalışmalar başlatan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, internet siteleri ve radyo temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Rektör Şevli, üniversitenin 5 yıllık stratejik planıyla ilgili gazetecilerin görüş ve önerileni aldı. Toplantının açılışında gazetecilere üniversitede yapılan çalışmaları, personel sayısı, akademik yayınlar ve Van YYÜ'nün bilimsel sıralaması hakkında bilgi veren Rektör Şevli, ayrıca 5 yıllık planla ilgili multimedya bir sunum da yaptı.

Üniversiteye herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Şevli, "Bu stratejik planda 4 amacımız var. Birincisi girişimcilik ve ar-ge potansiyelini geliştirerek araştırma üniversiteleri arasında yer almak. İkincisi yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitim öğretim faaliyetleridir. Üçüncüsü kalite standartları çerçevesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Dördüncüsü ise yerel kalkınma liderliği misyonu ile toplumsal katkı sağlamak. Stratejik planımızla birlikte 3. Nesil Üniversite olma yolunda ilerleyeceğiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini 'Bilim ve İnovasyon Üretim Merkezi'ne dönüştürme yolunda önemli adımlar atacağız. Bu süreçte girişimcilik ve yenilikçilik endekslerimizi arttırmaya çalışacağız. Üniversite-toplum etkileşimini arttırarak küresel bir ağın parçası olma yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Bölgesel proaktif bağlantılar ve erken aşama inovasyon için motor gücü olacağız. İnşallah stratejik planımız hem ülkemize hem de üniversitemize hayırlı olur" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin'in de hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. - VAN

Kaynak: İHA