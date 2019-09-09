Rektör Şevli'den hayırsever iş insanı Haydaroğlu'na ziyaret

09.09.2019 15:08

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üniversite öğrencilerine burs veren hayırsever iş insanı Turan Haydaroğlu'nu ziyaret etti.



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Vanlı hayırsever iş insanı Turan Haydaroğlu'nu ziyaret ederek üniversite öğrencilerine verdiği maddi destekten dolayı teşekkür etti. Haydaroğlu'yla bir süre sohbet eden Rektör Şevli, "Van eşrafından değerli büyüğümüz Sayın Turan Haydaroğlu'nu ziyaret ettik. Hayırsever iş insanı Sayın Turan Haydaroğlu'na Van YYÜ'de okuyan öğrencilerimize desteğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Haydaroğlu ise öğrencilere destek olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Rektörümüzün ziyaretimize gelmesi bizleri de ayrıca memnun etmiştir" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA