Rektör Şenocak'tan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı
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Rektör Şenocak'tan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı

Rektör Şenocak'tan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı
02.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:18

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 2-9 Mayıs Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle bir mesajı yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 2-9 Mayıs Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle bir mesajı yayınladı.

Rektör Şenocak, mesajında, "Güneşin doğduğu topraklar olarak insanlık tarihinin en zengin kültürel mirasının yurdu olan Anadolu, asırlar boyunca türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihe nice büyük isimler bırakmıştır. Ecdadımızın da vatan kıldığı bu toprakların asırlık bilgeliği, insan merkezli kadim kültürümüzle birleşmiş ve gönül ehli, mana eri şahsiyetlerde vücut bulmuştur. Zihin dünyamızı zenginleştiren bu isimlerin başında gelir Yunus Emre. Sözünü sözümüz, halini halimiz bildiğimiz Yunus Emre, bize asırlar öncesinden seslense de her zaman başucumuzda tuttuğumuz bir kılavuz kadar yakın olmuştur. Bu büyük ozan, henüz yazılmışçasına zamansız ve dünyanın her bir köşesinden tüm insanların yüreğine dokunacak kadar evrensel dizeleriyle kardeşlik ülküsünü nesillerden nesillere taşımıştır. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi mana erlerinin felsefelerine sımsıkı sarılmak, gönülden idrak etmek bizler için beşeri insan eylemenin, insanı kamil kılmanın tek yoldur. İç dünyamıza daha çok dönme imkanı bulduğumuz, tüm doğrularımızı sorguladığımız bugünler, Yunus Emre gibi kıymetli şahsiyetlerin sözleri ile tefekkür etmek için bir fırsattır. Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası vesilesiyle her sene andığımız büyük ozan Yunus Emre, her gün dilimizde olan duru edebiyatı ve insan merkezli felsefesi ile bizler için ölümsüzdür. Nitekim Ozan "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil" der. Onun hoşgörü felsefesinin tüm dünyada idrak edilmesi temennisiyle yolumuzu aydınlatan bütün manevi rehberlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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