Rektör Şenocak'tan İlköğretim Haftası mesajı

08.09.2019 12:00

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Mesajında yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanını bütün öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte yaşadıklarını belirten Şenocak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, hayırlı birer evlat ve vatanına, milletine faydalı iyi vatandaşlar olarak yetişmelerinin yolu, hiç şüphesiz iyi bir eğitim almalarından geçmektedir. Evlatlarımız, bu uğurda büyük bir özveriyle gayret eden, çalışan, emek veren öğretmenlerimizin katlıkları ve ailelerinin desteğiyle ülkemizi çağdaş dünya ile bütünleştirecek ve geleceğe taşıyacak donanımlı bireyler olarak yetişmektedirler. Araştıran, sorgulayan, bilimsel gelişmeleri takip eden ve bilgi üreten bireyler yetiştirmek, yani insana yatırım yapmak, günümüzde ülkelerin ayakta kalabilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi ve küresel rekabette öne çıkabilmesi için en önemli şarttır. İyi yetişmiş nesiller gelecekte ülkemizin en büyük sermayesi olacaktır. Bu nedenle, her eğitim-öğretim döneminde, bir önceki dönemin değerlendirmesi ışığında, eksiklerimizi tamamlayarak ve önceki yıldan daha ileride yeni hedefler belirleyerek çalışmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki, dünya çok hızlı değişiyor ve biz bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Bu duygularla 2019-2020 eğitim-öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesini, tüm eğitim camiamız ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA