Rektör Şenocak'ın Yeni Yıl Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak mesajında, "Sevinçleri, mutlulukları, hüzünleri, acıları ve anılarıyla bir yılı daha geride bırakırken, mutlu ve güzel yarınlara olan inancımızı daha da güçlendirerek yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl, bireyler için olduğu kadar toplumlar ve milletler için de gelecek planlarının bir kez daha gözden geçirildiği; huzurlu, mutlu ve müreffeh bir toplum olma beklentilerinin yükseldiği dönemlerdir. Bizler de bu yeni yılda, eğitimden demokrasiye, ekonomiden bilime kadar tüm alanlardaki kalkınma hedeflerimize ulaşmak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için 2019 yılının bir fırsata dönüşmesi adına var gücümüzle çabalayacağız. Milli kalkınmanın en güçlü temeli bilim ve teknoloji, müreffeh ve gelişmiş bir toplumun en önemli kurumları ise ilim ve irfan merkezleri olan üniversitelerdir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, tüm mensuplarımızla birlikte, daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da daima ileriyi hedefleyerek akademik, teknolojik ve kültürel anlamda donanımlarımızı artırmaya, yeni ve verimli projeler üretmeye çalıştık. 2019 yılında da var gücümüzle çalışarak bilgi üreteceğimize, milli ve evrensel bilim dünyasında yeni değerler oluşturacağımıza ve üzerimize düşen milli vazifeyi bihakkın yerine getirmeye devam edeceğimize olan inancım tamdır. Bu hedef doğrultusunda özveriyle çalışan, faaliyetlerimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 yılına girmeye hazırlandığımız ve umutların tazelendiği şu günlerde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi başta olmak üzere tüm milletimize huzur, sevgi ve hoşgörü içinde milli birlik ve beraberlik ikliminin hakim olacağı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA