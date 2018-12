Rektör Şenocak'ın Engelliler Günü Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak mesajında, "Tüm yurttaşları sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer almayan, kaynaşmayan, eşit olanak ve haklara sahip olmayan toplumlarda birlik ve beraberlikten, sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek güçtür. Bu uyumu ve beraberliği sağlamak ancak toplumun kırılgan grupları için hukukun en temel ilkesi olan eşitlik ilkesini sağlayarak mümkündür. Birleşmiş Milletler'in uluslararası bir gün olarak belirlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve taleplerine kulak vermek açısından son derece önemli bir gündür. Ancak şüphesiz ki engelli yurttaşlarımızın toplumun önemli bir kesimini oluşturduğunu ve herkesin birer engelli adayı olduğunu daima göz önünde bulundurmalı ve yılda sadece bir gün değil her gün onların yanında olmalı, hayatlarını iyileştirmek için her türlü çabayı harcamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Bilincin toplumun her kesimine yayılması için çaba gösterilmeli"

Eşitliğin toplumun tüm bireylerinin aynı olması anlamına gelmediğine değinen ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak mesajının devamında şunları belirtti:

"Eşitlik, cinsiyetleri, milliyetleri, fiziksel özellikleri ve olanakları ne olursa olsun toplumun tüm bireylerinin sahip oldukları farklılıklarla birlikte eşit şartlara erişme imkanının olması ve eşit haklara sahip olmasıdır. Sosyal ve ekonomik yaşama tam katılım ve eşitlik ilkesi doğrultusunda engelli yurttaşlarımızın üretken ve özgür bireyler olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri hususunda herkesin yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Engellilerin, kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal hayatta yer almak, nitelikli ve erişilebilir eğitim, herkes için tasarlanmış kentler gibi son derece doğal taleplerinin yerine getirilmesi ve bu bilincinin toplumun her kesimine yayılması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri her türlü gayret ve çabanın içerisinde yer almakla yükümlüdür. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bizler de Engelli Öğrenci Birimi'mizin faaliyetleri ile üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerin konuya ilişkin sosyal duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - ESKİŞEHİR