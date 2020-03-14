Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Haber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Rektör, Güncel

Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

14.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:18
Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.


Mesajında, 14 Mart 1827 tarihinin, "Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire"nin yani batılı anlamdaki ilk tıp mektebinin açılış tarihi olduğunu belirten Şenocak, "Ancak 14 Mart tarihi ve Tıp Bayramı yalnızca bir sene-i devriye değil, 1919'da bu ülkenin eğitimli, donanımlı ve vatanperver evlatlarının, Tıbbiyelilierin adlarını tarihe yazdırdıkları şanlı bir gündür. Vatanın örnek birer bilim insanı olarak yetiştirdiği gençlerimizin işgal altındaki İstanbul'da istiklal meşalesini yakarak vatana vefa borçlarını ödediği gündür. Tarihimizin en zor günlerinde Milli Mücadele'nin öncüleri olan Tıbbiyeliler, her daim gerek sathı müdafaada gerekse insanlığın sağlık, onur ve etik müdafaasında en ön saflarda yer almıştır. Irk, din, dil gibi hiçbir ayrımı gözetmeksizin "önce insan" ilkesiyle gece gündüz özveri ile çalışan hekimlerimiz dünyanın en onurlu mesleklerinden birini icra etmektedir. İnsanlık onların üstün gayretleri ile tarih boyunca nice badireleri atlatmıştır. Bugün tüm dünyanın gündeminde olan Koronavirüsün diğer tüm gündemleri bir kalemde arka plana atması, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini bize bir kez daha hatırlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu durumundan kurtuluş da yine aklın ve bilimin ışığında ilerleyen hekimlerimizin, bilim insanlarımızın gayretleri ile mümkün olacaktır. Üniversitemiz mensubu hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm hekimlerimizin her türlü sözlü ve fiili şiddetten uzak, güvenli ve huzurlu çalışma ortamlarında mesleklerini icra etmelerini diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Vladimir Putin Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ebru Şallı Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Rektör Şenocak'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:42:42. #1.15#