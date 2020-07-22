Rektör Savaşan, SAÜ'nün kuruluşunun 50. yılında basın mensuplarıyla buluştu Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, kuruluşlarının 50. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, kuruluşlarının 50. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında konuşan Savaşan, 50. yılını dolduran SAÜ'nün kuruluşunda ve başarı hikayesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Görev süreleri boyunca yaptıkları ve planladıkları projeler hakkında bilgiler veren Savaşan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savaşan, pandemi sürecini yakından takip ettiklerini, 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitim yapmak üzere bütün planlamaları yaptıklarını belirterek, "Bu rutin bir şekilde yürüyor ancak hem diğer ülkelerdeki hem de bizim ülkemizdeki gelişmeleri görmemiz lazım. Bu konunun ıslıkla başlaması ve bitmesi gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden en azından ağustos ortasına kadar kararı olgunlaştırmak için beklememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye'deki genel gelişmeler hem de Sakarya özelinde salgının seyriyle ilgili hocalarla yapılan görüşme sonucunda ağustosun ikinci yarısında daha net karar verebileceklerini dile getiren Savaşan, şunları kaydetti:

"Diyelim ki 21 Eylül'de açılsak, yüz yüze eğitim yapıyoruz desek bile bu bildiğimiz yüz yüze eğitim olmayacak. Çünkü biz hazırlıklarımızı yapsak bile öğrencilerin kaygı düzeyleri farklı. Bazı aileler belki öğrencisine, 'Gitme oğlum, kızım, uzat ne olacak?' filan diyecek. Dolayısıyla öyle bir planlama yapmamız lazım ki yüz yüze olacak olsa bile öğrenciler bir defa eski düzende sınıfa gelmemeliler. Bunun için hibrit bir model gerekiyor. Uzaktan eğitimle birlikte yüz yüze eğitim, belki farklı sınıfları farklı haftalarda çağırma veya aynı sınıfın farklı öğrenci grubunu farklı zamanlara yayma gibi. Bütün bunlar aslında uzaktan eğitim altyapısının olmasıyla alakalı. Biz şu anda yaz okulunu tamamen uzaktan yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'de tamamen uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğiyle ilgili karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından verilebilecek bir karar."

Gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı da kutlayan Savaşan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA