Rektör Savaşan'dan Mezuniyet Müjdesi
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Rektör Savaşan'dan Mezuniyet Müjdesi

Rektör Savaşan'dan Mezuniyet Müjdesi
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Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, hem 2021 hem de 2020 mezunları için yüz yüze mezuniyet töreni yapılacağı müjdesini verdi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, hem 2021 hem de 2020 mezunları için yüz yüze mezuniyet töreni yapılacağı müjdesini verdi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan son iki yılın mezunlarını sevindirecek müjdeyi verdi. Rektör Savaşan yaptığı açıklamada 2021 yılı mezuniyetlerinin yanında 2020 mezunları için de tören düzenleneceği haberini verdi.

Rektör Savaşan yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrencilerimiz, sosyal medya üzerinden sıklıkla sorduğunuz 'Mezuniyetler olacak mı, olacaksa ne zaman olacak' sorusuna cevap vermek üzere sizlerin huzurundayım.

Mezuniyet törenleri bu yıl yapılacak. 9-13 Ağustos tarihleri arasında icra edeceğiz, takvimi sizlere daha ileri zamanda paylaşacağız.

Bir müjdemiz de 2020 mezunlarımızı da mezuniyet törenlerimizde ağırlayacağız. Her 2020 mezunumuzu kendi fakülte programında kendi gününde inşallah stadyumumuzda bekliyor olacağız.

Sevgili gençler, bildiğiniz gibi Türkiye olarak aşılama takvimini hızlandırdık ve yaz sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle yüz yüze eğitime başlayacağız. Sizden özellikle ricamız aşılama konusunda hassas davranmanız, sizlere güveniyoruz. Eğitimli gençlersiniz her konuda Türkiye'nin önünü açıcı olacaksınız bu aşılama takviminin de icrasında bize destek olmanız hem sizin güvenliğiniz için hem de mezuniyet törenlerini icra ettiğimizde şehrimizin güvenliği için de önemli.

Sizleri 9-13 Ağustos tarihleri arasında mezuniyet törenlerinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız, sağlıcakla kalın. "

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Kaynak: Habermetre

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