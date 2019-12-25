Rektör Savaşan'a ziyaret

25.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:12

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEI ile SAÜ arasında iş birliğine yönelik adımlar atıldı.

TEI Yönetim Kurulu Başkanı Akşit, yerli uçak ve kaplama alanlarında iş birliğine ilişkin SAÜ Rektörü Savaşan'ı ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Savaşan, Akşit ve beraberindeki heyet SAÜ Termal Sprey Kaplama ve Araştırma Laboratuvarına (TESLAB) giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

TESLAB Başkanı Prof. Dr. Fatih Üstel, laboratuvarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Önemli hedeflerimiz bulunmaktadır. Bunlar, öncelikle imkanlarımızı daha da geliştirip, laboratuvarımızı ülkemizin ve dünyanın en gelişmiş termal sprey kaplama birimi yapmaktır. Bu kapsamda almamız gereken bir miktar daha sistem ve donanım bulunmaktadır. Amacımız, net ve somut bir şekilde ortaya bir hedef koymak ve bu hedefe ulaşmak amacıyla milli sorumluluk duygusuyla zamansız, mekansız ve limitsiz çalışmaktır." dedi.

Üstel, kaplama ve yüzey mühendisliği alanında Türkiye'de 8 ayrı şehirde 10'dan fazla üniversitede eğitim verildiğini aktararak, SAÜ'de ise bu çalışmaların Malzeme ve Makine Mühendisliği Metal Eğitimi Bölümünde yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA