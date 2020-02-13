Rektör Savaş: " Türkiye'nin adından söz ettiren, saygın üniversitelerinden birisi konumuna geldik"

13.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi'nin 30 bine yakın öğrencisi ve çok sayıda akademik personeliyle, Türkiye'nin adından söz ettiren, saygın üniversitelerinden birisi konumuna geldiğini kaydetti.



Uşak Üniversitesi kalite çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen, 'Genel Öz Değerlendirme Toplantısı ve Akademik Ödül Töreni' yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Gümüş, Prof. Dr. Adem Duru ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademik ve idari personel katıldı. 3 oturumda gerçekleştirilen programda Uşak Üniversitesi'nin tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öz değerlendirme sunumları gerçekleştirildi.



Programda konuşan Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu zamana hızlı bir ilerleme kaydettiğini söyleyerek, "Üniversiteler, ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç nesilleri yetiştirerek, yaptıkları projeler, yayınlar ve aldıkları patentlerle bölgelerine ve ülkelerine ekonomik-sosyal katkı sağlama görevini yerine getirmektedir. Uşak Üniversitesi 30 bine yakın öğrencisi ve çok sayıda akademik personeliyle, bugün Türkiye'nin adından söz ettiren, saygın üniversitelerinden biri konumundadır" dedi.



"Önemli olan coğrafya değil, ülke yararına katkıdır"



Uşak Üniversitesi'nin öğrenci ve akademik personel sayılarının orantılı büyümesi için gayret ettiklerini anlatan Rektör Savaş, "Üniversite bünyemizde 69 profesör, 64 doçent ve 290 dr. öğretim üyesinin yanı sıra 190 Öğretim Görevlisi ve 150 Araştırma Görevlisi bulunuyor. Üniversitemiz tüm personeliyle, ülkemizin ve bölgemizin gelişimi adına çalışmaktadır. Öğrenci sayısı konusunda artık arzumuz yatay büyümeden ziyade dikey büyümedir. Çünkü üniversiteler, tercih edilebilmek için bazı alanlarda kendilerini ön plana çıkarmalıdır. Üniversitenin bulunduğu konum, yer aldığı coğrafyayla değil, yaptıklarıyla doğru orantılıdır. Önemli olan üniversitenin hangi coğrafyada olduğu değil, akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmalar ve aldıkları patentler sayesinde ülkenin yararına işler yapabildiğiyle doğru orantılıdır" ifadelerini kullandı.



"Bizzat yurt dışındaki bazı üniversitelerle kontak kurarak anlaşmalar imzaladım"



Bu yıl Erasmus ve Mevlana Değişim Programı için önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Rektör Savaş, "Özellikle bugüne kadar hareketlilik bulunmayan Mevlana Değişim Programı için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bu kapsamda bizzat yurt dışındaki bazı üniversitelerle kontak kurarak anlaşmalar imzaladım. Pakistan başta olmak üzere, dünya sıralamalarında önemli yerlere sahip olan üniversitelerle artık Mevlana anlaşmalarımız bulunuyor. Program kapsamında 2019 yılında ilk defa 15 uluslararası öğrenciyi ve 23 akademisyeni üniversitemize getirdik. Bu öğrencilerden bazıları, üniversitemizde aldıkları eğitim süresini, kendi hükümetlerinden aldıkları destekle uzatarak, eğitim almaya devam ediyorlar. Uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda girişilen tüm çabaları destekliyoruz. Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü çalışanlarımız bu konuda özverili çalışmalar gerçekleştiriyor ve takdiri hak ediyorlar" diye konuştu.



"Kalite çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek"



Kalite çalışmaları konusunda önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Rektör Savaş konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"Kalite Koordinatörlüğümüz koordinasyonunda tüm birimlerimizin öz verileriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar, üniversite misyonumuzun gerçekleştirilmesine önemli katkıda bulunmakta. Bu çalışmaları öz veriyle gerçekleştiren koordinatörlüğümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bizler çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün arkadaşlarımızdan Uşak Üniversitesi'ni ileriye götürecek fikir ve öneriler bekliyorum."



Oturumların tamamlanmasının ardından, yaptıkları yayınlar ve sağladıkları başarı dolayısıyla ödüle layık görülen akademisyenlere beratları takdim edildi. - UŞAK

Kaynak: İHA