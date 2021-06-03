Rektör Savaş, öğrenci topluluklarının üniversiteler için önemine dikkat çekti
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Rektör Savaş, öğrenci topluluklarının üniversiteler için önemine dikkat çekti

Rektör Savaş, öğrenci topluluklarının üniversiteler için önemine dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen online rektör-öğrenci toplulukları buluşmasında Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrenci toplulukları danışma akademisyenler ve topluluk başkanı öğrenciler ile bir araya geldi.

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen online rektör-öğrenci toplulukları buluşmasında Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrenci toplulukları danışma akademisyenler ve topluluk başkanı öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzenlenen program kapsamında konuşan Rektör Savaş, öğrenci topluluklarının üniversiteler için önemine dikkat çekti. Savaş, "Sizin fikirleriniz, yapacağınız çalışmalar ve etkinlikler önem arz etmektedir. Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle sizlerden uzağız. Uzaktan eğitim sürecindeyiz. Bizler bu süreçte, Öğrenci Yaşam Merkezimizi tamamlandık. Çevre düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. İnşallah 13 Eylül'den itibaren tüm öğrencilerimize kavuşuruz. Çünkü kampüsümüz öğrencilerimizle güzel" dedi.

Olumsuzlukları Pozitife Dönüştürmek Bizim Elimizde

Pandeminin negatif duygular yaşattığını belirten Rektör Savaş "Ancak bu olumsuzlukları pozitife döndürmek bizim elimizde. Pandemi sürecinde daha fazla ders çalışma, daha fazla okuma ve araştırmalar yapma imkanı bulduğumuza inanıyorum. Bu süreci fırsata çevirebilirsiniz. Bu dönemde kendinize kattıklarınız ve katacaklarınız çok önemli. Emek vermeden, çalışmadan bir şeyler elde edilmiyor. Şu kısacık ömrümüze iyi ve güzel şeyler sığdırmak için uğraşmalıyız. Mimar Sinan gibi, Mevlana gibi. İz bırakmak için çaba göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Üniversite olarak etkinliklere online devam ettiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, "Webinarlar, çevrimiçi konferans, panel, sempozyumlar, online sergiler vb. etkinliklerimiz sürmektedir. Temennimiz, bundan sonraki etkinliklerimizi yüz yüze gerçekleştirmektir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza düzenledikleri etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından, topluluk danışmanı akademisyenler ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinleyen Rektör Savaş, soruları cevapladı. - UŞAK

Rektör Savaş, öğrenci topluluklarının üniversiteler için önemine dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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