Rektör Savaş, Engelli Öğrencilerle Ebru Yaptı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Savaş, öğrencilerle ebru yaptı.

Öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler veren Savaş'a öğrenciler de kendi yaptıkları hediyeleri takdim etti.

Rektör savaş, yaptığı açıklamada, üniversite olarak engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Öğrenci kardeşlerimiz öğretmenlerinin gözetiminde bana bir davet videosu hazırlayarak ulaştırdılar.

Öğrencilerimizin bu nazik davetine icabet etmek gerekiyordu. Özel eğitime ihtiyaç duyan

kardeşlerimize her zaman destek olma gayretindeyim. Uşak Üniversitesi ailesi olarak

kampüsümüzü engelli dostu bir kampüs haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün bu

kardeşlerimizle birlikte ebru çalışması yaptık. Hazırladıkları program muazzamdı. Bana el

emekleri ile hazırladıkları hediyeler verdiler. Hediyeleri en güzel şekilde muhafaza edeceğim.

Onların her türlü başarısıyla gurur duyuyorum. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için,

öğretmenlerine ve ailelerine ayrıca teşekkür ederim."

Kaynak: AA