Rektör Savaş; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış"
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Rektör Savaş; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Rektör Savaş;
15.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:57

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi; kahraman halkımızın cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini belirten Rektör Savaş, yayınladığı mesajda; "Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış, silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü germiş, mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek, canları pahasına vatan savunmasına geçmiş, dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyerek, vatan hainlerine geçit vermemiştir.

Millet olarak; milli irademizin gücünü, demokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmış, "Güçlü Türkiye" sloganımızı dosta-düşmana göstermiştir. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi "gün vatana sahip çıkma günüdür" diyerek vatana sahip çıkmıştır.

Bu topraklarlar için toprağa düşen şehitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda onurlu bir şekilde bir arada yaşamaktayız. Bu tarz terör örgütlerine karşı, daima hazırlıklı olmalıyız. Hain FETÖ Terör örgütüne karşı olan mücadelemiz, topyekün millet olarak kararlı bir şekilde devam edecektir. Hepimizde bu mücadelenin devamı için siyasi irade, milli dayanışma ve birlik mevcuttur. O gece milletimizin gösterdiği direniş, dayanışma ve demokrasiye sahip çıkma ruhu canlı ve kararlı olarak ilelebet yaşayacaktır.

Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar ne olursa olsun, bizi yıldıramaz ve yolumuzdan asla alıkoyamazlar. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim. Çok çalışalım, üzerimize düşen vazifeden kaçmayalım. Biz bir oldukça, beraber oldukça, başaramayacağımız, yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur. Uşak Üniversitesi olarak, liyakat ve beka sahibi, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin, alanında uzman, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmek için bütün mesaimizi harcıyoruz ve harcamaya da devam edeceğiz.

Bu duygularla, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahadete ulaşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı - UŞAK

Kaynak: İHA

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