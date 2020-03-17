Rektör Sarıbıyık, "Öğrencilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alıyoruz" Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği'nin (RATED) ortak radyo programına konuk oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği'nin (RATED) ortak radyo programına konuk oldu.



Canlı yayınlanan ortak radyo programında Yahya Bakır'ın sorularını cevaplayan Rektör Sarıbıyık, işyeri uygulamasında olan öğrencilerin sigorta kaybının olmayacağını, akademik takvimle ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve rektörlük olarak çalışmaların devam ettiğini belirtirken; koronavirüs tedbirleri ile açıklamalar yaptı. Yayın sonunda RATED Başkanı Remzi Adıyaman tarafından Rektör Sarıbıyık'a klasik radyo hediye edildi.



Dünya'da hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye'de de vakaları tespit edilen koronavirüse karşı şehirde tüm tedbirlerin alındığını belirten Rektör Sarıbıyık, "Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları kendi üzerilerine düşen görevleri yerine getiriyorlar. Öğrencilerimiz tatile girdi. Uluslararası öğrencilerimize ilişkin yoğun çalışmalarımız var. Tüm birimlerimizi dezenfekte ediyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan komisyonlarımızı oluşturduk. Kronik hastalığı bulunan, 60 yaşın üzerinde olan, hamile olan, küçük çocuğu bulunan personellerimiz izin kullanabiliyorlar. Sosyal medya üzerinden ve web sayfamız aracılığıyla bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin tatil sürecini iyi değerlendirmeleri lazım. Okul ortamından çıkıp diğer kalabalık ortamlara girmek yerine bu tedbirlerin özünü kavrayarak sorumluluğunu iyi taşımaları gerekiyor. Bu kritik süreci iyi bir şekilde yürüterek, panik yapmadan gerekli tedbirleri uygulayarak aşacağımıza inanıyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA