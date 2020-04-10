Rektör Şahin: "Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir"
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Selçuk Üniversitesi, Mustafa Şahin, Rektör, Selçuk, Güncel

Rektör Şahin: "Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir"

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Bin yıldır bu topraklarda barışın ve adaletin savunuculuğun yapmış ve 600 yıl dünyaya yön vermiş kadim bir medeniyetin evlatları olarak Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir" dedi.

10.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:07
Rektör Şahin:

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Bin yıldır bu topraklarda barışın ve adaletin savunuculuğun yapmış ve 600 yıl dünyaya yön vermiş kadim bir medeniyetin evlatları olarak Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir" dedi.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesinin Kuruluşunun 45. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Şahin mesajında, "Selçuk Üniversitesi, 11 Nisan 1975 yılında yürürlüğe giren '4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanunla' ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 Eğitim-Öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, günümüzde 23 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 70 bini aşkın öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük eğitim kuruları arasında yer almaktadır. Selçuk Üniversitesini büyük ve güçlü kılan sadece rakamlar değildir. Konyamızı tam 900 yıl önce başkent yapan atalarımız Selçukluların mirası üzerinde bulunuyor olmamız bizi hem büyük yapmakta hem de güçlü kılmaktadır. Ayrıca bu güç bize sınırsız imkanlar sunmakta ve uçsuz bucaksız ufuklar açmaktadır. Bizlere düşen bu üniversitenin yöneticileri olarak, akademisyenleri olarak, öğrencileri olarak, mezunları olarak ve çalışanları olarak bu çatı altında ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için, toplumsal refahın artması için tarihi ile bağlarını güçlü tutarak ve istikbali hedefleyerek sarsılmaz bir millet şuuru oluşturmak için çalışmaktır. Üniversitemiz büyüdükçe ve güçlendikçe ülkemiz ve devletimiz de gelişecek ve daha güçlü olacaktır. 45 yıllık geçmişi ve birikimi ile bin yıllık ecdat mirası ile Selçuk Üniversitesi olarak ileriye daha kararlı ve emin adımlarla yürümekteyiz. Üniversitemizin konuşlandığı bu kadim topraklar, tarihin her döneminde medeniyetlerin beşiği, ilmin-irfanın yuvası, hoşgörünün ve kardeşliğin başkenti olmuştur. İnsanıyla ve kültürüyle başta Anadolu Selçuklu dönemi olmak üzere Türk Tarihi'nin her döneminde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmamış olan Anadolu'da kurmuş olduğumuz medeniyetin beşiği Konya'nın ilk üniversitesi olarak Selçuk Üniversitesi bu atmosfere her zaman layık olmanın azim ve kararlılığı içinde olmuştur. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ülkesine ve milletine son derece önemli hizmetler vermiştir ve bugün çok sayıda nitelikli insanı yetiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de üniversitemiz, geleceğin devlet adamlarını, ülkemizin istikbale dönük hedeflerini gerçekleştirmeyi ilke edinmiş bireyleri ve bilim insanlarını yetiştirme ülküsüne hizmet etmeye devam etmektedir. Bin yıldır bu topraklarda barışın ve adaletin savunuculuğun yapmış ve 600 yıl dünyaya yön vermiş kadim bir medeniyetin evlatları olarak Selçuk Üniversitesi ailesi her daim ülkesinin ve milletinin emrinde ve hizmetindedir. Bu vesile ile Selçuk Üniversitesinin 45. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta önceki dönem rektörlerimiz olmak üzere üniversitemizin bugünlere gelmesinde emek ve katkıları olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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