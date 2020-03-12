Rektör Şahin: "Korona virüsü psikolojik savaşın aracı olarak kullanmak isteyenler var"
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Mustafa Şahin, Rektör, Güncel

Rektör Şahin: "Korona virüsü psikolojik savaşın aracı olarak kullanmak isteyenler var"

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Mustafa Şahin, korona virüsü enfeksiyonunu ve ölümleri bir psikolojik savaşın aracı olarak kullanmak isteyen insanlar olduğunu belirterek, "Algı operasyonlarıyla toplumlarda huzursuzluk, kargaşa, kaos çıkartarak bir takım hedeflere ulaşmak isteyenler var.

12.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:30
Rektör Şahin:

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Mustafa Şahin, korona virüsü enfeksiyonunu ve ölümleri bir psikolojik savaşın aracı olarak kullanmak isteyen insanlar olduğunu belirterek, "Algı operasyonlarıyla toplumlarda huzursuzluk, kargaşa, kaos çıkartarak bir takım hedeflere ulaşmak isteyenler var. Buna müsaade etmememiz gerekiyor" dedi.


SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde SÜ ve Türkiye Yeşilay Derneği Konya Şubesi tarafından Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında sigarayı bırakanlara, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, SÜ Rektörü Mustafa Şahin ve Konya Yeşilay Başkan Vekili Nevzat Yeğin tarafından hediyeleri takdim edildi.


"Korona virüsü psikolojik savaşın aracı olarak kullanmak isteyen insanlar var"


Etkinlik öncesinde korona virüsü konusunda açıklamalarda bulunan SÜ Rektörü Mustafa Şahin, "Şunu net olarak müşahede etmekteyiz ki korona virüsü enfeksiyonunun yaygınlığı ve ortaya çıkan durum bir psikolojik savaşın aracı olarak kullanılmaktadır. Korona virüsü çok hızlı yayılan bir virüs. Ölüm oranı benzerlerine göre çok düşük. Çünkü son 10-15 yıl içerisinde dünya 3 defa enfeksiyon atağı geçirdi. Sars virüsüne bağlı atak geçti. Toplam ölüm sayısı 800. Ölümcüllük oranı yüzde 19'larda. Mers enfeksiyonu geçirdi. Ölüm oranı yüzde 60-70'lerdeydi. Bu iki virüsün yayılma oranı gerçekten düşüktü. Korona virüsünün en önemli dezavantajı çok hızlı yayılıyor olmasıdır. Yoksa ölüm oranı diğerleri gibi yüksek olmuş olsaydı gerçekten ciddi bir manada felaket olacaktı. Şunu açık ve net ifade edelim ki korona virüsü enfeksiyonu gerçekten ciddiye alınması gereken, tedbiri alınması gereken bir durumdur ama benzerlerinde hatta hiç dikkate almadığımız diğer örneklerinden çok daha tehlikeli ve kötü değil. Korona virüsü enfeksiyonunu ve ölümleri bir psikolojik savaşın aracı olarak kullanmak isteyen insanlar var. Algı operasyonlarıyla toplumlarda huzursuzluk, kargaşa, kaos çıkartarak bir takım hedeflere ulaşmak isteyenler var. Buna müsaade etmememiz gerekiyor" dedi.


"Bireysel ve toplumsal tedbirler baştan alındı"


Sağlık Bakanlığının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde tedbirleri çok erken aldığını belirten Rektör Şahin, "Virüsün ülkemize gelmesi belki de dünyada en geç gelen ülkelerden birisi olarak geciktirildi. Bunun yanı sıra tek vaka bildirildi. Çok yakından takip ediliyor sınır kapıları. Riski yüksek olan ülkelere kapatıldı. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Dışarıdan gelen insanların gözlem altında tutulmaları uygulandı. Yine aynı şekilde risk altında kişilerin evlerinde gözetim altında tutulmaları önemlidir. Bireysel ve toplumsal tedbirler baştan alındı. Dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Yakın temastan kaçılması, sürekli ve düzenli şekilde ellerimizin yıkanması, toplu kullanılan alanlarda insanların ellerinin temas ettiği yerlere dokunulmaktan kaçınılması, eğer böyle bir temas zorunlu ise de hemen ellerin yıkanması önemli bir tedbirdir" şeklinde konuştu.


"Bu tür toplumsal mühendisliklere de itibar etmememiz gerekiyor"


SÜ Rektörü Mustafa Şahin, korona virüsünün toplumlarda korku ve kaos oluşturma psikolojisi olarak kullanılmakta olduğunu kaydederek, "Türk toplumu olarak bir takım olumsuzluklar, bir takım toplumsal olaylara, doğal felaketlere hazırlıklı olan bir toplum olarak biz bu oyuna gelmemeliyiz. Marketlerin yağmalanır tarzda alışveriş yapılması, insanların bir birine zarar verecek tarzda davranışların içine girmemesi gerekiyor. Okulların tatil edilmesi gibi olaylar gündeme geldi ki bunlara asla gerektirecek bir durum yok. Çünkü gerekli tedbirleri aldığınız zaman, yakın temastan uzak durulduğu zaman, el hijyenine ve ortam hijyenine uyulduğu zaman asla ciddi manada bir sorun çıkmayacaktır. Bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür toplumsal mühendisliklere de itibar etmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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