Rektör Şahin: "Emniyet Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam edecek"

02.11.2019 11:46

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdikleri pek çok çalışma olduğunu, bunlara devam edeceklerini söyledi.



Bir süre önce Aksaray Emniyet Müdürü olarak atanan Murat Kolcu, Rektör Şahin'e iade-i ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Kolcu'ya kısaca kampüsü tanıtan ve ASÜ'deki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Rektör Şahin, şehrin tüm dinamikleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Kurumlar arası işbirliğinin öğrencilerin yeni alanları tanıması anlamında kıymetli olduğunu söyleyen ASÜ Rektörü Şahin, "Ziyaretler, bilgilendirme toplantıları, konferanslar, bu gibi etkinlikler hem kurumların çalışmalarını geliştiriyor, hem de öğrencilerin sosyal hayata dair bilgilerini arttırıyor. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ile de bu minvalde pek çok çalışma yaptık, bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.



Emniyet Müdürü Murat Kolcu da Rektör Şahin'e daha önce gerçekleştirdiği ziyareti münasebetiyle teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA