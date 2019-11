Rektör Şahin'den yabancı öğrenci vurgusu

14.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:25

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, iş adamları ile bir araya geldiği toplantıda üniversitede 40'ın üzerinde ülkeden bin 250 öğrenci ve öğretim üyesi olduğunu belirterek, "Sizlerde bu öğrencilerimizle şartlarınız doğrultusunda işbirliği yaparak yardımcı olun" dedi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokatlı sanayici ve iş adamları ile sosyal tesiste bir araya geldi. Üniversite ile sanayi işbirliğinin olmazsa olmazları olduğunu belirten Rektör Şahin, "Üniversitemizde her alanda yetişmiş elemanlarımız var. Teknoparkımız var. Bu yetişmiş elemanlarımızı sanayicilerimizle bir araya getirmek en çok istediğimiz şeydir. Bunun iki yönü vardır. Bir tanesi üniversitemize gelerek yetişmiş elemanlarımızla bir araya gelmeniz. Teknoparkımızla görüşün. Oradaki hocalarımız sizleri gerekli yerlerle görüştürsünler. Bizim kapılarımız siz sanayicilerimize iş adamlarımıza kapımız her zaman açıktır. Biz hocalarımızın sizinle işbirliği yapmasında bir kısıtlamamız yok. Bize sormadan yasal olarak açıklama yapma hakkını bile veriyoruz" dedi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 40 üzerinde ülkeden bin 250 öğrenci ve öğretim üyesi olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, iş adamlarına tavsiyelerde bulunarak, "Her dili konuşabilecek öğrenci ve akademisyenlerimiz var. Bizim dünyanın her yerine ulaşma ve güvenilir insanlara ulaşma imkanımız var. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Sizlerde gelin bizimle iştirak edin. Sizlere her türlü yabancı dil imkanı sağlayabiliriz. Gelin bizden destek isteyin her türlü şartları biz size sunalım. Tokat sokaklarındaki yabancı öğrencilerimizi hepiniz görüyorsunuz. Bu öğrenciler şehrimize çok güzel bir renk getirdi. Sizlerde bu öğrencilerimizle şartlarınız doğrultusunda işbirliği yaparak yardımcı olun. Bu çocuklar sizleri Tokat ötesine, Türkiye ötesine götürür. Bu öğrencilerimiz Tokat'a inanılmaz gelir bırakmaktadır. Öğrencilerimizi kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırmakta hiçbir sıkıntı yok. 35 bin öğrencinin Tokat'ta olması son derece önemli. Öğrencilerimize temas edelim. Bu öğrencilerimiz kendi memleketlerinde Tokat'ta şu iş adamıyla görüştük. Şunları yaptılar diyecektir. Buda hem sizler için hem de bizler için son derece önemlidir. Bizim yurt dışı seyahatlerimizde numune ürün göndermek isterseniz yardımcıda olabiliriz" diye konuştu.



Toplantı sonrasında Tokatlı sanayici ve iş adamları fikir ve önerilerini Rektör Şahin ile paylaştı. - TOKAT

Kaynak: İHA