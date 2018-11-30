Rektör Şahin'den Belediye Başkanı Eroğlu'na Ziyaret

Rektör Şahin'den Belediye Başkanı Eroğlu'na Ziyaret

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Rektör Şahin'den Belediye Başkanı Eroğlu'na Ziyaret

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Rektör Şahin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Başkan Eroğlu, Şahin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette rektör yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe'de katıldı.

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