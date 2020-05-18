Rektör Sade: "Gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine...
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Rektör Sade: "Gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine...

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Sade:
18.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:18

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Sade, mesajında şu ifadelere yer verdi; "19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. O gün; kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile Türk milleti bir ve beraber olmuş, taşın altına elini, yüreğini ve tüm bedenini birlikte koymuştur. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, büyük bir coşku ve heyecanla vatanın dört bir yanına yayılmış, şanlı ecdadımız bu süreci bağımsızlıkla taçlandırmış ve nice zaferler kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 19 Mayısın ilham verdiği birlik ve beraberlik ruhunu sorumluluk sahibi, çalışkan, sebatkar, vefakar, cesaretli Türk gençleri ile yaşatacaktır. Şüphesiz, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin azim ve kararlılığı, bizleri en gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. KTO Karatay Üniversitesi olarak, tarihini yakından tanıyan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmek, temel misyonumuz arasında yer almaktadır. Şartlar ne olursa olsun, KTO Karataylıların, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanım ve birikimde olabilmeleri amacıyla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, her türlü kaynak ve imkanlarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimizin de bu süreçte tüm insanlık için araştırması, geliştirmesi ve üretmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik ruhu ile milletimizin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizin mirasını, gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İHA

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