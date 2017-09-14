Rektör Ramazan Taşaltın'a Anlamlı Plaket

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a engellilere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonunda, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen "Engelli Dostları" programında engellilere vermiş olduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a plaket verildi. Plaket takdimi sonrasında söz alan Rektör Ramazan Taşaltın, asıl engelin bedende değil sağlam dediklerimizin zihninde olduğunu söyledi. Bunların zihnindeki engel kalktığında tüm engelleri aşabileceklerini belirtti. Rektör Taşaltın, kendilerine bu plaketi takdim eden dernek yöneticilerine de ayrıca teşekkür etti.



Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen programda ayrıca Şanlıurfa Valiliğine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş ve merkez ilçe belediye başkanlarına da plaket verildi. - ŞANLIURFA