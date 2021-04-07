Rektör Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesinin 95. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini anlattı
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Rektör Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesinin 95. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini anlattı

Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel
Rektör Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesinin 95. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini anlattı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin 95. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin 95. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldız, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversite yönetimi olarak "95. Yılda, 95 Etkinlik, 95 Eser" mottosuyla ocak ayından itibaren faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

İlk 3 ayda 106 faaliyet gerçekleştirerek hedefin üzerine çıktıklarını söyleyen Yıldız, yıl sonuna kadar faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

"95 Eser" hedefi kapsamındaki çalışmaları anlatan Musa Yıldız, "Fakülte ve yüksekokullarımızdaki hocalarımıza, 95 yıla ithafen, eserlerinden bir ya da birkaç tanesini karşılıksız hediye etmeleri talebinde bulunduk. Bu talebimizi kabul ettiklerini bildirdikleri takdirde, bu eserleri kitap formatına getirip web sayfamızda açık erişime koyacağız." bilgisini paylaştı.

Rektör Musa Yıldız, bir gazetecinin, Kovid-19'u engelleyici burun spreyi çalışmasına ilişkin sorusuna, "Gazi, Ankara, Hacettepe üniversiteleri ve ODTÜ olarak böyle bir faaliyet içerisindeyiz. İyi bir aşamaya geldiği bilgisi elimizde var. Ümit ediyoruz ki üniversitemizin de içinde olduğu Kovid-19'u engelleyici burun spreyi çalışması tamamlanır. Üniversitemiz için de önemli bir faaliyet olur." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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