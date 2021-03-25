Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu Kırcaali Belediye Başkanı Aziz'i ziyaret etti
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Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu Kırcaali Belediye Başkanı Aziz'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu Kırcaali Belediye Başkanı Aziz'i ziyaret etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Bulgaristan'da Türk nüfusun yoğun olduğu Kırcaali'yi ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Bulgaristan'da Türk nüfusun yoğun olduğu Kırcaali'yi ziyaret etti.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz ile bir araya gelen heyet, hayata geçirilecek ortak projeler konusunda bir fizibilite çalışması gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyarette Kırcaali'nin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Özellikle uluslararası nitelikte projeleri hayata geçirmek için yapılan işbirliğinin önemine değinen Tabakoğlu, temiz enerji kaynaklarından turizme, tarımdan ve çevreye kadar farklı alanlarda birlikte üretecekleri sınır ötesi Avrupa Birliği projeleriyle tüm bölge açısından etki gücü yüksek çalışmalara imza atabileceklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi ve Kırcaali Belediyesi'nin iş birliği, Türkiye-Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin de güçlenmesine, gelişmesine pozitif katkı sağlayacağını anlatan Tabakoğlu, bölge halkının Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Trakya Üniversitesi'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Aziz, de ortak çalışmalara ve güzel işlere hep birlikte imza atacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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