Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANKARA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
GAZİANTEP (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANKARA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.