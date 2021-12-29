Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu - Haberler
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Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANKARA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklamaları ANKARA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında konuştu

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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