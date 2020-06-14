Rektör Prof. Dr. Kılavuz'dan BUÜ'nün Webometrics dizininden çıkarılmasıyla ilgili açıklama...
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Rektör Prof. Dr. Kılavuz'dan BUÜ'nün Webometrics dizininden çıkarılmasıyla ilgili açıklama...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Türk üniversitelerini listeden çıkardı" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rektör Prof. Dr. Kılavuz'dan BUÜ'nün Webometrics dizininden çıkarılmasıyla ilgili açıklama...
14.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:20

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), "Uluslararası derecelendirme kuruluşu Türk üniversitelerini listeden çıkardı" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerde kurulan, üniversite sıralama şirketleri arasında bulunan Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar, dünyada yer alan tüm yükseköğretim kurumlarını çeşitli ölçütlere göre sıralandırıyor.

İspanya merkezli Webometrics şirketi de bu kuruluşlar arasında yer alıyor. Kuruluş, 6 Şubat'ta resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Türk üniversitelerinin Webometrics dizininden çıkarıldığını duyurdu.

Aynı açıklamada, Türkiye üniversiteleri ile bir ilgisi bulunmayan "Heranking" adlı web sitesi tarafından Webometrics'in verilerinin çalındığı ileri sürüldü. Webometrics, Türk üniversitelerini sıralamasından çıkarma gerekçesi olarak Heranking adlı sitenin Türkiye'nin Suriye sınırına yakın bir yerden yönetildiğini ve BUÜ Kütüphanesi görevlilerinden birisinin de bu siteyle ilişkili olduğunu öne sürdü.

İddialar üzerine BUÜ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yazışmalar yaptı. Ayrıca bir akademisyenini de görevlendirerek konuyu inceletti ve hazırladığı raporu YÖK'e iletti. YÖK'e sunulan bu inceleme raporunda Webometrics'in verilerinin çalınması iddiası ile BUÜ personeli arasında bir ilişki olmadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, BUÜ tarafından Webometrics yönetiminden de "ileri sürülen gerekçenin BUÜ ile ilişkisine dair iddianın doğru bilgiye dayanmadığı, varsa iddia ile ilgili kanıt gönderilmesi" talep edildi.

YÖK, BUÜ ve diğer Türk üniversitelerinin tepki ve girişimleri sonucunda, 11 Haziran'da Webometrics web sitesinde "Türk üniversitelerinin temmuz ayı itibarıyla tekrar sıralamaya alınacağını" belirten bir açıklama yayımlandı.

"Sürecin sonunda haklılığımız ortaya çıktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hiç ilgisi bulunmadığı halde BUÜ'nün bu sürecin ana sebebi gibi gösterilmesinin Üniversitenin tüm mensuplarını üzdüğünü vurguladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hassasiyetle konuyu araştırdıklarını ve vakit kaybetmeden gerekli tüm girişimlerde bulunduklarını aktaran Kılavuz, araştırmaların sonunda tüm detayları içeren raporu YÖK'e ilettiklerini ve yaşanan olayın Üniversite ile kesinlikle ilgili bulunmadığını tespit ettiklerinin bildirdi.

YÖK yönetiminin de olayda BUÜ'nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığına kanaat getirdiğini duyuran Prof. Dr. Kılavuz, şunları kaydetti:

"Neticede, Üniversitemizin veya herhangi bir üyesinin bu olayda dahlinin bulunmadığını ortaya çıkardık. Yaşanan süreç ve basına yansıma şekli maalesef bizleri üzdü ancak asıl üzüntümüz olayın sorumlusunun Üniversitemiz gibi gösterilmesidir. Üniversitemizin ve herhangi bir akademisyeninin bu tarz durumların içinde gösterilmesini asla kabul edemeyiz. Yaşanan sürecin sonunda Üniversitemizin adının temize çıkması ve kurumun temmuz ayı itibarıyla Türk üniversitelerini listeye dahil edeceğini açıklaması bizler adına teselli olmuştur. Tekrardan böylesi kötü bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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