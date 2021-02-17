Rektör Prof. Dr. Demir'e hayırlı olsun ziyareti

Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İdris Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Demir ile Kaplan karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Üniversitelerin gelişiminin bölgesel kalkınmada önemli olduğunu anlatan Demir, üniversitenin ve kentin gelişimine katkı sunacak kapsamlı projeler hazırladıklarını söyledi.

Kaplan da, Batman Üniversitesi'nin kentin gelişimi için önemli bir kurum olduğunu belirterek, rektör Demir'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak