Rektör Prof. Dr. Çomaklı'dan İletişim Bilimleri Fakültesine Ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İletişim Bilimleri Fakültesine ziyarette bulunarak öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu ile Rektör Danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir ve Prof. Rahmi Atalay da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, göreve gelmesinin ardından İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarıyla ilk kez bir araya gelerek hem tanışma hem de değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında da bilgi alan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, öğretim elemanlarının taleplerini ve önerilerini de dinleyerek ziyaretini sonlandırdı. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, fakülte ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA