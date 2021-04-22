Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan 23 Nisan mesajı
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Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan 23 Nisan mesajı

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan 23 Nisan mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. Kuruluş Yıldönümü'ne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ilanıdır. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında belirleyici rol ve tarihsel bir sorumluluk üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Anadolu'nun meşru hak ve vatan müdafaasını tüm dünyaya haykırmasıdır. 23 Nisan günü; demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir.

Bugün 23 Nisan'ı çocuklarımızın korona virüs tedbirleri nedeniyle kutlayamıyor olması onları asla üzüntüye sevk etmesin. Bütün çocuklarımız bilsinler ki; bugünlerde alınan tedbirler onların yarınlarda daha sağlıklı, daha mutlu ve daha da büyük coşkularla bayram yapmalarını sağlamak içindir. Çocuklarımız ve gelecek nesiller dünya var oldukça çocuk bayramını kutlamaya ve yaşamayı sürdüreceklerdir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi; milletimizin 2023, 2053 ve 2071 idealleri doğrultusunda istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için, daha güçlü ve bilimde dünyada söz sahibi olmuş bir Türkiye bırakmayı kendisine hedef edinmiştir ve bu gayret ile çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir.

Bu vesileyle; tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi meclisimize nice yıllar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu tarihi günün dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: Bültenler

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