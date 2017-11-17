Rektör Prof. Dr. Aydın'a Ziyaret

Vakıfbank Batı Karadeniz Bölge Müdürü Niyazi Türedi, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Kuzeykent Şube Müdürü Ali Yavuzdağ'ın da katıldığı ziyarette, KÜ ve Vakıfbank'ın çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.



Rektör Aydın, ziyaretlerinden dolayı Türedi'ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Türedi ise üniversitenin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.