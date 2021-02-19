Rektör Polat'tan Zanzibar ziyareti
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Rektör Polat'tan Zanzibar ziyareti

19.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:48
Rektör Polat'tan Zanzibar ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Zanzibar'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Zanzibar'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Zanzibar Devlet Üniversitesini ziyaret eden Polat, burada Rektör Zakia Mohammed Abubakar ile görüştü.

Görüşmelerde yapılabilecek akademik iş birlikleri, öğrenci ve personel değişimi konularının ele alındığı belirtildi.

Polat, ziyaret kapsamında Darüsselam Büyükelçiliği, Türkiye Maarif Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yöneticileri ile bir araya geldi.

Polat'a ziyaretinde, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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