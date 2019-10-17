Rektör Polat'tan Litvanya'da "memorandum" anlaşmaları

17.10.2019 14:26

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Litvanya'daki bazı üniversiteleri ziyaret etti.



Uluslararası alanda tanınırlığını her geçen gün artıran Karabük Üniversitesi, uluslararası iş birliği ağına Litvanya'yı da ekledi. Bu kapsamda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirerek Litvanya'nın önemli yükseköğretim kurumlarından Kauno Teknoloji Koleji, Vytautas Magnus Üniversitesi, Vytautas Magnus Tarım Akademisi ve Vilnius Üniversitesinde görüşmelerde bulundu.



İlk olarak Kauno Teknoloji Kolejine giden Rektör Polat, kolejin direktörü Nerijus Varnas ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Litvanya'nın teknik anlamda önemli eğitim kurumlarından biri olan Kauno Teknoloji Koleji ile KBÜ arasında yapılması muhtemel iş birliği konuları değerlendirilerek, "memorandum" anlaşması imzalandı.



Ziyaretler kapsamında ikinci durak olan Vytautas Magnus Üniversitesi'ne geçen Polat, Vytautas Magnus Üniversitesi Rektörü Prof. Juozas Augutis ve ekibi ile bir araya gelerek "memorandum" anlaşması imzaladı.



Vytautas Magnus Tarım Akademisini de ziyaret eden Rektör Polat, burada Rektör Prof. Antanas Maziliauskas ile bir araya gelerek, tarım akademisinin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Litvanya ziyareti kapsamında son durak ise Vilnius Üniversitesi oldu. Dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education'ın 2020 listesinde ilk 1000'de yer alan Vilnus Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Artras ukauskas ile görüşen Rektör Polat, ilk binde yer alan iki üniversitenin işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında görüşmelerde bulundu. Görüşme neticesinde iki üniversite arasında Erasmus anlaşması imzalanması kararlaştırıldı.



KBÜ tarafından "memorandum" anlaşması yapılan üniversitelerle, öğretim üyesi, öğrenci ve akademik işbirliklerin yapılması amaçlanıyor.



Litvanya ziyaretinde Polat'a, KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Yuliya Biletska ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan da eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA