Rektör Polat'tan Gaziler Günü mesajı
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Rektör Polat'tan Gaziler Günü mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Polat'tan Gaziler Günü mesajı
18.09.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:47

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, gazilerin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Gazilerin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına, en güç şartlar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeden, büyük bir özveri ve onurla devletin ve milletin bekası için görev yaparak bu unvana ulaşan gazilerimiz gurur kaynağımızdır. Ülkemizin bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna büyük fedakarlıklar gösteren gazilerimizin kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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