Rektör Polat'a ziyaret
Pakistan Ghulam İshak Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Jameel-Un Nabi, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
Pakistan Ghulam İshak Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Jameel-Un Nabi, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Ghulam İshak Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Karabük Üniversitesi arasında yapılabilecek akademik iş birlikleri konuşuldu.
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necla Çakmak ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Adnan Ucur'un da yer aldığı görüşme, plaket takdiminin ardından sona erdi.