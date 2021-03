Rektör Parlak, 14 Mart Tıp Bayramı'nı "Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar"a özel beste ile kutladı (2)

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplum sağlığı için mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına armağan etmek üzere "Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar" isimli şarkıya ve klipe imza attı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak'ın sözlerini kaleme aldığı ve bestelediği, düzenlemelerini Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Tarikçi'nin yaptığı şarkı, tıp doktorlarının ve sağlık çalışanlarının salgındaki mücadelesine teşekkür niteliği taşıyor.

Rektör Parlak, şarkı projesine ve kamuoyuyla paylaşılacak klip konusunda AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de sağlık çalışanlarının önemini salgın ile bir kez daha kavradığının altını çizen Parlak, Türkiye'de sağlık çalışanlarının örneği az görülür bir sorumluluk ve fedakarlık sergilediğini belirtti.

Parlak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına duyulan vefa hissini gösterebilmek, onlara moral ve motivasyon kazandırabilmek ve toplumsal sorumluluk bilincine katkı sağlayabilmek adına şarkıyı yazıp bestelediğini söyledi.

Oğlunun da sağlık çalışanı olduğunu ve özveri ile sürdürdüğü çalışmalarını bizzat gördüğünü dile getiren Parlak, "Müzikte bildiğim temel nokta, ürettiğiniz, söylediğiniz şey ne kadar sahici olursa o derecede hayat bulup kalplere dokunur. Buradan hareketle sağlıkçılarla ilgili bu çalışmayı yapmaya başladığımda da aynı anlayışla hareket ettim. Eserin şiirinde, salgın sürecinde gördüğüm, gözlemlediğim, inandığım her şeyi abartısız bir biçimde dile getirmeye gayret ettim. Yani dile getirdiğimiz her şey gerçektir." dedi.

Parlak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a projeden bahsettiğini ve sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çalışmayı müzakere ettiklerini ve bir klip yapma fikrinin benimsendiğini anlattı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in desteğiyle "Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar" isimli şarkının klip çekimlerinin yapıldığını belirten Parlak, "Sağlık çalışanlarının nice fedakarlıklarını gördükten sonra duygulanmamak elde değil. Bu eser onların bize yaşattıkları gurur, mutluluk ve vefa duygularının bir yansımasıdır. Şarkımızın ezgisel kurgusunda toplumumuzun ortak beğenisine hitap edebilecek ezgiler kullandık. Düzenlemede ise klasik müzik, pop, rock gibi müzik türlerine dair üsluplardan yararlandık." diye konuştu.

TRT klibi çekti

Şarkının klibinde müzikle ilgilenen ve birçoğu alanının önde gelen simalarından oluşan sağlık çalışanlarının yer aldığını belirten Parlak, şarkının vokal bölümleri ve orkestral seslendirilmesinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinin görev aldığını, kendisinin de şarkıyı seslendirenler arasında bulunduğunu söyledi.

Parlak, "Şarkının klip prodüksiyonunda TRT'nin değerli yönetmenlerinden Kıvanç Büyükmeriç ve ekibi günlerce süren özverili bir çalışma yürüttü. Sağlık çalışanlarımızın birçoğu başka illerdeydi. Onları davet ettik, Üniversitemizde ağırladık ve klipte yer aldılar." diye konuştu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin sosyal sorumluluk projeleri konusunda duyarlı olduğunu, gerek bu gerek daha öncekilerde olduğu gibi bundan sonra da benzer projeler hayata geçireceklerini dile getiren Parlak, şunları kaydetti:

"Sanatın gücü ile biz de kendi penceremizden böylesi konulara katkı sağlamayı görev biliyoruz. Nitekim bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bu klip yanında online konserler, sağlık çalışanlarının ürünlerinin sergilendiği bir resim sergisi gibi etkinlikler de hazırladık. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyor, şahsım ve üniversitem adına bir kez daha saygılarımızı sunuyorum."

Parlak, şarkının sözlerini ise ilk kez AA'yla paylaştı:

"Sağlıktır her şeyin başı, baş tacıdır sağlıkçılar/Zor günlerin can yoldaşı, ilacıdır sağlıkçılar/Görev aşkı ile yaşar, aşk ile hizmete koşar/Bütün engelleri aşar, çare olur sağlıkçılar/ İlkesi 'önce insan'dır, her insan eşittir candır/İnsana hizmet kutsaldır, candan geçer sağlıkçılar/Gücünü bilimden alır, araştırır çare bulur/El, ayak, göz, kulak olur, hayat verir sağlıkçılar/Emanet bilir tüm canı, şifa vermektir her anı,/Gönüllerin kahramanı, destanıdır sağlıkçılar/Gelin hep birlik olalım, Birlikte dirlik bulalım,/Gönülden destek olalım, Bekler bizi sağlıkçılar/Yaşasa da bin bir keder, derdini gizler sır eder/Hizmetten gayrısın n'eder, kendin bilir sağlıkçılar/Gün gelir evde kalamaz, yavrusuna sarılamaz,/Durmak bilmez yorulamaz, fedakardır sağlıkçılar/Sizlere gönülden sevgi, size minnet size övgü/Ne yapsak ödenmez hakkı, sağlıkçılar, sağlıkçılar. " (2)

