Rektör Öztürk ÇESOB'u ziyaret etti
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Rektör Öztürk ÇESOB'u ziyaret etti

10.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:15
Rektör Öztürk ÇESOB'u ziyaret etti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.

Ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür'le görüşen Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin Çorum'da yaşandığını belirten Rektör Öztürk, Çorum'un bir sanayi şehri olduğunu ve bunda esnaf ve sanatkarların da payının büyük olduğunu kaydetti.

Esnaf ve sanatkarlar için yapılacak projelerde üniversite-esnaf işbirliklerini sürdüreceklerinin altını çizen Öztürk, Hitit Üniversitesi olarak yapacakları projelerde esnaf ve sanatkarları da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise üniversitedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, Hitit Üniversitesi'nin Çorum'un gözbebeği olduğunu söyledi.

Ziyarette Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı da hazır bulundu. - ÇORUM

Rektör Öztürk ÇESOB'u ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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